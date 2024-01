Kot so v sporočilu za javnost pojasnili v Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides, jim je vladna pogajalska skupina tik pred današnjim pogajalskim sestankom, ki je bil sklican za 12. uro, posredovala pisni predlog sporazuma o rešitvi stavkovnih zadev. Vladni predloga sporazuma sindikat trenutno proučuje in se bo do njega uradno opredelil do konca sobote, ko bodo pripravili tudi svoj protipredlog sporazuma o reševanju stavkovnih zadev.

Vladna stran je napovedala, da bo nato Fidesov protipredlog preučila v nedeljo. Strani sta se zato dogovorili, da nadaljujejo s pogajanji v ponedeljek ob 12. uri, so pojasnili v Fidesu.

»Vladni predlog za preklic stavke oziroma. njeno začasno prestavitev smo zavrnili, saj že po prvem pregledu predloga sporazuma ne vidimo zadostnega približevanja rešitvi stavkovnih zahtev,« so poudarili. V ponedeljek se bo tako začela stavka zdravnikov in zobozdravnikov, ki bo trajala do preklica.

Ob tem so v sindikatu poudarili, da posredovani vladni predlog ne vključuje protipredloga aneksov h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike, ki ga je Fides pričakoval v zadnjih dneh.

V Fidesu namreč s svojimi predlogi aneksov med drugim predlagajo odpravo plačnih nesorazmerij med starejšimi in mlajšimi zdravniki. Mladim zdravnikom so se namreč plače zvišale do pet plačnih razredov, medtem ko je bil večji del izkušenejših zdravnikov deležen povišanja do dveh plačnih razredov. V Fidesu bi z aneksom h kolektivni pogodbi določili tudi karierno pot zdravnika in zobozdravnika z novimi delovnimi mesti.