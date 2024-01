Leta 2022 je IMB, ki deluje pod okriljem Mednarodne trgovinske zbornice (ICC), zabeležil 115 napadov piratov na ladje. V začetku lanskega leta so strokovnjaki poročali o zajetnem upadu števila piratskih dejanj po svetu, kar pa se je pozneje spremenilo.

Generalni sekretar ICC za Nemčijo Oliver Wieck je porast števila napadov označil za zaskrbljujoče. »Podatki ponovno kažejo, da piratstvo ni relikt preteklosti, temveč zelo aktualen izziv,« je poudaril. V luči pogostih napadov jemenskih hutijev na trgovske ladje v Rdečem morju v zadnjih mesecih je opozoril na vse več politično motiviranih tovrstnih dejanj.

Najpogosteje so bile v letu 2023 napadene ladje, ki so plule pod zastavo Singapurja, in sicer 28-krat. Na drugem mestu so nemške ladje, ki so jih napadli 14-krat. Poleg tega je IMB lani naštel 73 članov posadk, ki so bili zajeti kot talci oziroma ugrabljeni, navaja dpa.

Piratstvo je še naprej najbolj prisotno v Gvinejskem zalivu, čeprav število napadov tam upada. Lani so jih sicer zabeležili 22, leto prej pa 19, vendar se globalno gledano tri od štirih ugrabitev ladij zgodijo v tem delu sveta. Plovba po zalivu tako še vedno velja za nevarno.