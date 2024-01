ACH Volley in Calcit Volley sta v zelo podobnem položaju, saj imata le še teoretične možnosti, da bi se uvrstila v izločilne boje v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju. Teoretične tudi zato, ker v dvorano Tivoli prihajata ekipi, ki sta trenutno vodilni v svojih skupinah, obe brez poraza in obe sta si praktično že zagotovili prvo mesto, s tem pa tudi uvrstitev v četrtfinale najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja. Itas Trentino je do zdaj izgubil dva niza, enega so mu v prvi tekmi v gosteh odvzeli prav ljubljanski odbojkarji, Fenerbahče pa še ni oddal niza.

Kozamernik po sedmih letih spet v Tivoliju

»V krogih italijanskega prvenstva igra Trentino zelo prepričljivo in je na prvem mestu. Dejstvo je, da so tudi v naši skupini najboljša in najbolj stabilna ekipa in zagotovo eni najresnejših kandidatov vsaj za uvrstitev v polfinale lige prvakov, če ne celo kaj več. V tekmo bomo šli popolnoma neobremenjeno. Skušali bomo odigrati še eno dobro tekmo, podobno ali še boljšo kot v Trentu,« je pred današnjo tekmo z aktualnim italijanskim državnim prvakom dejal Radovan Gačič, trener ljubljanskih odbojkarjev. Lahko bo računal tudi na dva nova igralca, 24-letnega srbskega podajalca Ivana Markovića in korejskega libera, prav tako 24-letnega Min Geun Songa.

Današnja tekma bo nekaj posebnega predvsem za Jana Kozamernika, ki bo po sedmih letih spet igral v dvorani Tivoli. »Zanimivo bo spet igrati v Tivoliju, in to proti svojemu nekdanjemu klubu. Težko je reči, kakšni bodo občutki, to bom videl, ko se bo tekma začela. Upam, da bo na tribunah veliko gledalcev,« si pred današnjo tekmo želi 28-letni Ljubljančan, ki se je pred štirimi tedni že vrnil v dvorano, v kateri je igral dve leti, ko je s Trentinom gostoval v Rzeszowu.

Trentino, ki je do zdaj že trikrat osvojil ligo prvakov, še trikrat pa je igral v finalu, ima ob Kozamerniku v svoji ekipi še vrsto odličnih odbojkarjev. Tako ima trener Fabio Sola na sprejemu na voljo italijanska reprezentanta Alessandra Michieletta in Danieleja Lavie, organizator igre je še en italijanski reprezentant Riccardo Sbertoli, na mestu korektorja je Luksemburžan poljskega rodu Kamil Rychlicki in v bloku še srbski reprezentant Marko Podraščanin, če omenimo le nekatere.

Najdič si želi, da bi Kamničanke uživale v igri

Nič manj zvezdniške ekipe nima Fenerbahče, ki ga vodi italijanski trener Stefano Lavarini. V turškem prvenstvu je trenutno z enim porazom prvi, v ligi prvakov, kot rečeno, še ni izgubil niza, najbližje mu je bil Grot Budowlani v Lodžu, ko je uvodni niz izgubil s 24:26. »Želim si, da bi dekleta igrala sproščeno, brez pritiska in da bi nasprotnice čim bolj napadle z dobrim servisom ter ob dobrem sprejemu skušale še kaj narediti v napadu. Zavedam se, da je sanjati o zmagi proti takšni ekipi nerealno, bo pa to lepa priložnost, da se pripravimo na tekmo v Nemčiji proti Potsdamu, kjer bomo igrali prihodnji torek, ko bomo lahko vsaj potihoma upali na presenečenje,« se moči jutrišnjih nasprotnic Kamničank zaveda njihov trener Bruno Najdič. Želi si, da bi bilo na tribunah čim več gledalcev, kajti ne zgodi se ravno pogosto, da bi v živo lahko videli najboljše igralke sveta.