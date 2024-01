Omejena izdaja steklenice stanley, ki je bila ustvarjena v sodelovanju z verigo Starbucks, povzroča pravi kaos v trgovinah Target. Njena posebnost sta slamica in ročaj, trenutni vroči hit pa je njena rožnata različica starbucks x stanley, ki je tretja izdaja skodelice pod blagovno znamko verige kavarn. Oboževalci stekleničke iz nerjavečega jekla vso noč v vrstah taborijo pred trgovino in med njimi zaradi prerivanja še pred odprtjem večkrat izbruhnejo pretepi.

Steklenička priljubljena pri generaciji Z

Svetleča rožnata različica stanley quencher, ki se je izkazala za uspešnico na družbenih medijih, je na trg prišla šele pred kratkim. Postala je kulturni fenomen, še posebno priljubljena pa je med pripadniki generacije Z, katerim se je zdelo to popolno božično darilo. Na tisoče posnetkov s ključnikom #stanleycup imajo na družbenem omrežju tiktok že več kot šest milijard ogledov. Prikazujejo predvsem navdušenje mladine, ki razkazuje svoje obsežne zbirke, pa tudi jok sreče ob odpiranju darila, ki je bilo med božično-novoletnimi prazniki čez lužo lahko samo eno – steklenica stanley, kakopak.

Zato ne preseneča, da so ljudje pripravljeni malodane ubijati za 50 dolarjev vredno steklenico. Njihovo vnemo so že izkoristili preprodajalci, saj se izdelek na eBayu prodaja za kar 300 dolarjev, kar je šestkrat več od maloprodajne cene. In medtem ko podjetje Stanley obstaja že od leta 1913, je njihova steklenica quencher postala ena najbolj priljubljenih na svetu.

Zakaj je steklenička tako iskan izdelek in potrošniška uspešnica, je za portal USA Today pojasnila profesorica marketinga z Loyola University Chicago Jenna Drenten. Navedla je primer, ko je zagorel avtomobil mlade ženske. »Nedotaknjena je ostala le Stanleyjeva steklenica z ledom. Podjetje se je odzvalo tako, da je ženski kupilo nov avtomobil. Tovrstnega trženja ni mogoče načrtovati. Usmerjeno mora biti v skupnost: potrošnikom je treba dovoliti, da prevzamejo 'lastništvo' nad zgodbo blagovne znamke,« je pojasnila in še izpostavila, da so potrošniki najboljši oglasni panoji na dveh nogah za blagovne znamke.