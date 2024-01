"Vsem tistim ljudem, ki mislijo, da poznajo nogomet bolje kot kdorkoli drug in ki hkrati žalijo in želijo smrt meni in moji družini, sporočam, da močno upam, da boste nekega dne v svojih malih življenjih našli mir," je na Instagramu zapisal Henry, ki je na tekmi, ta se je končala z zmago Interja z 2:1, pred zapravljeno najstrožjo kaznijo dosegel edini gol za svojo ekipo, in sicer nekaj trenutkov po vstopu na igrišče s klopi za rezervne igralce.

Devetindvajsetletni Henry v tej sezoni stalno vstopa na igrišče kot rezervist, saj po mnenju trenerja po lanski operaciji kolena, v katerem si je strgal vezi, ni pripravljen za vso tekmo. Doslej je v sezoni dosegel tri gole.