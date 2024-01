V imenu ljubezni

Konec minulega leta je izšla knjiga V njeni koži; izdala jo je nevladna organizacija SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja. V njej je zbranih 23 srhljivih izpovedi žensk, žrtev intimnopartnerskega nasilja, ki se jim je uspelo nasilju iztrgati. V kriznih centrih in varnih hišah so dobile pomoč in oporo, a potem so izkusile novo nasilje – v predpise, neznanje in brezdušno ignoranco zavito nasilje sodnih izvedencev, odvetnikov, sodnikov in sodnic, svetovalk v centrih za socialno delo, policistov ...