Druga je bila Kanadčanka Abigail Strate (269,4), tretje mesto sta si razdelili Norvežanka Eirin Maria Kvandal in Avstrijka Jacqueline Seifridsberger (po 262,6).

Sedma je bila Ema Klinec (257), na 14. mestu pa je končala Nika Križnar (237,9).

V finalu so skakale le tri Slovenke, ostale tri so izpadle. Katra Komar je bila 35. (90,7), Ajda Košnjek 36. (81,4), Taja Bodlaj pa 37. (80,8).

»Danes je bila napeta tekma, zato še toliko bolj cenim skupno zmago na turneji. Vedela sem, kaj moram narediti na skakalnici, a sem imela ves dan težave s zbranostjo. To se je videlo v natančnosti in zanesljivosti pri odskokih. Podatek, da sem prva zmagovalka turneje, je pomemben za statistiko,« je povedala Prevc.

Za skupno novoletno zmago je 18-letnica, za njo sta se na naslednjih dveh mestih zvrstili Pinkelnig in Strate, dobila 10.000 evrov ter poseben pokal. Obenem je zadržala drugo mesto v seštevku pokala po šestih tekmah v tej sezoni, pred njo je le Francozinja Josephine Pagnier, tokrat 12.

Seifridsberger je vodila po prvi seriji. Druga je bila Kanadčanka Alexandria Loutitt, tretja Kvandal. Prevc je bila na šestem mestu, takoj za njo je bila sedma Križnar, Klinec pa 14.

Klinec je bila v vodstvu do nastopa Križnar, ki pa se ji je drugi skok na tekmi povsem ponesrečil in je ostala brez deseterice. Prevc je s 125 m doskočila v telemark in ob skoraj desetih točkah vetrovnega dodatka skočila na trenutno prvo mesto pred Klinec.

Na zaletu je bilo le še pet tekmovalk, le Loutitt je bila med njimi slabša od Prevc, pa nekaj boljša od Klinec. Na koncu je Pinkelnig zmagala desetič v karieri v pokalu.

Loutitt je bila sicer najboljša v kvalifikacijah, tretja je bila Križnar, Nika Prevc pa šele 35., predzadnja v reprezentanci. A so na koncu tekmovanja njej na čast vseeno zaigrali himno za slavje na prvi tekmi dveh noči, ki je nadomestila prejšnjo turnejo za zlato sovo, ki je potekala na Ljubnem. A je vseeno ostala globoko v senci novoletne turneje štirih skakalnic za tekmovalce.

Naslednja tekma skakalk bo v sredo, 3. januarja, ko se bodo v Beljaku ob desetih začele kvalifikacije, tekma pa bo ob 11.30.