Za Boston je 17 točk dodal tudi Derrick White, ki je pred prihodom v Massachusetts kar pet sezon igral prav v San Antoniu, toplo pa so ga sprejeli tudi navijači v Teksasu, ki so skandirali: »White's an All-Star.«

»Enostavno sem jim hvaležen. Na San Antonio imam lepe spomine in te navijače tukaj zelo spoštujem,« je po tekmi dejal White.

Pri San Antoniu je še enkrat več blestel 19-letni francoski novinec Victor Wembanyama z 21 točkami, kar 224 cm visoki center pa je statistiki dodal tudi sedem skokov, tri podaje in blokado. Devin Vassell je končal pri 22 točkah.

Zion Williamson in Brandon Ingram sta dosegla po 26 točk ob zmagi New Orleans Pelicans proti Los Angeles Lakers s 129:109. Ingram je temu dodal osem podaj, pet skokov, tri ukradene žoge in dve blokadi, Williamson pa šest podaj in štiri skoke.

Na nasprotni strani je LeBron James le dan po 39. rojstnem dnevu dosegel 34 točk, osem podaj in pet skokov, Anthony Davis je 20 točkam za dvojni dvojček dodal 10 skokov.

Dobro serijo ima za sabo tudi Oklahoma City Thunder, ki se je s peto zaporedno, skupno pa že 22. zmago v sezoni utrdila na drugem mestu zahoda. Shai Gilgeous-Alexander je dosegel 24 točk ob zmagi nad Brooklynom s 124:108.

V dresu Phoenixa je spet blestel Kevin Durant z 31 točkami, za zmago nad Orlandom s 112:107 pa je 25 točk dodal Bradley Beal, Devin Booker pa 21. Paolo Banchero je bil z 29 točkami najbolj učinkovit pri Orlandu.

Trae Young pa je bil košarkar večera. Kar 40 točk in 13 skokov je bil njegov izkupiček ob zmagi Atlante v Washingtonu, Dejounte Murray jih je dodal 23. Kyle Kuzma je na nasprotni strani tekmo končal z 38 točkami,

Trojni dvojček pa je ob zmagi Sacramenta v Memphisu s 123:92 dosegel Domantas Sabonis, ki je tekmo končal s 13 točkami, 21 koki in 12 podajami.