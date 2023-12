Rusija je v petek do jutra v zračnih napadih po vsej Ukrajini po ocenah ukrajinskih oblasti uporabila skupno 158 raket in brezpilotnih letal.

Pomočnik generalnega sekretarja ZN za Bližnji vzhod, Azijo in Pacifik Mohamed Khiari je obsodil napade, ki so po trditvah Ukrajine zahtevale najmanj 30 smrtnih žrtev med civilisti in jih je označil za grozljive.

»To so bili na žalost le zadnji v vrsti napadov Ruske federacije na cilje v Ukrajini,« je povedal Varnostnemu svetu in dodal obsodbe še s strani generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa ter zahtevo po takojšnji ustavitvi napadov na civiliste.

Predstavnik ZDA je dejal, da napadi potrjujejo, da je ruski cilj uničenje Ukrajine, podobno sta napade obsodila predstavnika Velike Britanije in Francije ter večina nestalnih članic Varnostnega sveta.

Namestnik kitajskega veleposlanika Geng Shuang je ponovil, da si Kitajska želi miru in v nastopu našel čas za pozdrav novih članic Varnostnega sveta ZN v obdobju 2024-2025, med katerimi je tudi Slovenija.

Nebenzija je vse kritike gladko zavrnil in dejal, da je »režim ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega z zahodnimi podporniki« sklical izredno zasedanje Varnostnega sveta, ker se zaveda, da izgublja.

Zavrnil je kritike zaradi kršenja mednarodnega humanitarnega prava in zatrdil, da civilnih žrtev ne bi bilo, če Ukrajinci ne bi postavljali sistemov zračne obrambe med civiliste. Nato je dodal še trditev, da je civilne objekte poškodovala ukrajinska zračna obramba.

Rusija ima pravico do veta in Varnostni svet ZN napada na Ukrajino ni obsodil.