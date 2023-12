Jeseniške policiste so včeraj okoli 16.40 obvestili o sporu med moškima, ki se je končal krvavo. Po prvih podatkih je 42-letnik z ostrim predmetom hudo telesno poškodoval 43-letnika. Žrtvi so na kraju nudili prvo pomoč in ga z rešilcem odpeljali v ljubljanski klinični center. Osumljenca za dejanje so po nasilnem dogodku prijeli in mu odvzeli prostost.

Kot so sporočili s kranjske policijske uprave, je življenje 43-letnika ogroženo. Po naših neuradnih informacijah je zabodeni stari znanec policije J. L., ki je leta 2009 z nožem enajstkrat in do smrti zabodel 35-letnega T. P. Leta 2011 so ga oprostili obtožbe za umor.

Oproščen zaradi neprištevnosti

Sodnica je sledila mnenju izvedencev psihiatrične stroke, ki sta stanje J. L. opredelila kot »zoženo zavest«, osebe v takem stanju pa niso odgovorne za svoja dejanja. J. L. je dejanje obžaloval, svoji žrtvi pa očital, da ga je kot otroka spolno zlorabljal. Dogajanja v lokalu se je obtoženi tedaj spominjal »megleno«. Tožilka je sicer za umor zahtevala 16 let zapora, saj je šlo po njenih besedah za naklepno maščevanje, in se na razsodbo pritožila. Kot smo danes izvedeli od odvetnika Sama Mirta Kavška, ki je bil tedaj zagovornik J. L., je višje sodišče prvostopenjsko sodbo nato tudi potrdilo.

Preiskava tokratnega krvavega obračuna še ni končana. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o četrtkovem dogodku ter preiskujejo sum kaznivega dejanja zoper življenje in telo. O kvalifikaciji kaznivega dejanja zaenkrat še ne govorijo, tako da ni znano, ali nasilni incident preiskujejo kot uboj, umor, ali kakšno drugo kaznivo dejanje.