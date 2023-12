Dallas je z razmerjem zmag in porazov 18-13 na šestem mestu v zahodni konferenci.

Večji del tekme je kazalo na gladko zmago teličkov. Dončić je sijajno vodil svoje soigralce, ki so si v začetku druge četrtine priigrali 20 točk naskoka (50:30). V začetku zadnje četrtine je njihova prednost znašala deset točk (101:91), nato pa so doživeli kolaps. Konjeniki so v prelomnih trenutkih dvoboja naredili delni izid 19:5 in razžalostili 20.377 gledalcev v American Airlines Centru.

Dončić je na svoji 14. od zadnjih 15 tekem presegel 30 točk, v 36:36 minute je ob metu 14-29, od tega za tri točke 3-10, zbral še sedem skokov in šest podaj. Drugi strelec ekipe je bil Seth Curry z 19 točkami.

Pri gostih so manjkali Donovan Mitchell, Darius Garland in Evan Mobley, kadrovsko vrzel pa so sijajno nadomestili Caris LeVert, Jarrett Allen in Isaac Okoro. LeVert je teksaški ekipi nasul 29 točk, Allen je 24 točkam dodal kar 23 skokov, Okoro pa je za zmago prispeval 22 točk.