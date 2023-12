Po državi že začela obratovati smučišča, gneče ni videti

Na Krvavcu so dočakali dovolj nizke temperature za obratovanje smučišča. Novo sezono so otvorili z odprtjem nove, hitrejše in ogrevane šestsedežnice Zvoh, ki je glavna pridobitev na Krvavcu. Tam trenutno deluje sedem naprav, odprte pa so štiri proge. V državi te dni sicer obratuje več smučišč, pretirane gneče pa ni videti prav nikjer.