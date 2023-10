Zavod za gradbeništvo ni dal zelene luči za ponoven zagon krožno-kabinske žičnice na Kanin. Iz poročila o pregledu, ki smo ga pridobili na Dnevniku, je moč razbrati, da se je znova zataknilo pri dokumentaciji. Inšpektor za infrastrukturo je že julija in avgusta, ko se je tudi mudil na smučišču, odgovorne opozoril, da vzdrževalnih del ne evidentirajo sproti. A tokrat se je izkazalo tudi, da je bilo vzdrževanje in pregledovanje naprav pomanjkljivo.

Predstavniki Zavoda za gradbeništvo so se ob obisku v Bovcu posvetili dokumentu, ki so ga v Bovcu čakali dve leti in zaradi katerega se je vse skupaj zapletlo. Gre za poročilo, v katerem proizvajalec opreme, francoska družba Poma, popisuje ne ravno rožnato stanje krožno-kabinske žičnice konec leta 2022 in upravljavcu smučišča daje napotke, kako varno obratovati naprej. Ker je po pregledu dokumentacije Zavod za gradbeništvo ugotovil, da določene pomanjkljivosti iz tega dokumenta niso bile opravljene in da določenih priporočenih pregledov na smučišču niso opravili, meni, da odseki krožno-kabinske žičnice niso sposobni za varno obratovanje.

Poma je leta 2022 ugotovila, da je stanje na stebru številka 8 alarmantno, na Kaninu zagotavljajo, da so obrabljene in neustrezne dele zamenjali, a inženirji Zavoda za gradbeništvo so kot dokazilo na mizo dobili poročilo, ki ni ne podpisano ne datirano. Od smučišča zato zahtevajo, da izvede dodatne preglede najbolj obremenjenih delov, pregled pa ustrezno dokumentira. Opozarjajo, da na smučišču niso zamenjali preveč izrabljeni tekalnih koles prižemk, dotrajanih blažilcev tresljajev na vseh kabinah, da niso ustrezno pregledali vseh kabin in da za delovno zavoro niti odgovorni na Kaninu ne vedo, ali je ustrezno nastavljena ali ne. Prav tako niso izvedli posebnega pregleda elektrotehničnih naprav in inštalacij, kar bi morali storiti že najkasneje januarja lani.

Inženirje prav tako skrbi, da zavod Sončni Kanin, ki upravlja s smučiščem, zaradi številnih kadrovskih menjav nima ustrezno usposobljenih ljudi, ki bi imeli potrdila o ustreznem izobraževanju s strani proizvajalca naprave in ki bi znali ustrezno nastaviti določeno opremo. Zato predlagajo, da nastavitve opravi proizvajalec naprave in hkrati za to izobrazi zaposlene. Na Zavodu za gradbeništvo zahtevajo še, da smučišče od proizvajalca opreme dobi popolna navodila glede vzdrževalnih del in časovnico, kako pogosto morajo biti kateri pregledi opravljeni.

Gondola na Kanin ostaja zaprta. V Bovcu medtem čakajo, da bo Zavod za gradbeništvo dokončal pregled, odločitve glede prihodnosti Kanina bodo sprejemali glede na njegove ugotovitve. Proizvajalec naprav Poma je namreč jasno sporočil, da vso odgovornost za zagon ali ustavitev naprave nosijo slovenske institucije, odgovorne za pregled žičniških naprav. Ta teden naj bi bilo tudi dokončno jasno, ali se bo Kanin reševal s posebnim zakonom, kot si to želijo v Bovcu, ali na osnovi že veljavnega zakona o žičničarstvu, kar se ministrici za infrastrukturo Alenki Bratušek zdi boljša rešitev.