Vodstvo policije v New Delhiju je danes sporočilo, da je pridržalo Aruna Reddyja, glavnega skrbnika družbenih omrežij stranke Indijski nacionalni kongres, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Osumljenec je v policijskem pridržanju in bo pripeljan pred sodišče,« so sporočili iz policije.

Aretacijo je potrdila tudi tiskovna predstavnica Indijskega nacionalnega kongresa Shama Mohamed, ki pa zanika, da bi bil Reddy avtor videoposnetka ali da bi ga on objavil. Oblasti so zaradi forenzične preiskave zasegle tudi Reddyjeve elektronske naprave.

V izvornem videoposnetku, ki naj bi ga Reddy ponaredil, je Shah sicer pozval h končanju vladnih socialnih ukrepov, usmerjenih k izboljšanju položaja muslimanov v južni zvezni državi Telangana.

Notranji minister Shah je po navedbah AFP za predsednikom vlade Narendro Modijem drugi najvplivnejši človek v Indiji. Shah in Modi sta sicer že več desetletij tesna politična zaveznika.

Modi, ki je na oblasti od leta 2014, je v zadnjem desetletju močno spremenil indijsko družbo, saj je okrepil politično vlogo hinduizma, čeprav ima Indija sekularno ustavo. Pod Modijem se je posledično povečalo nacionalistično nasilje nad muslimani, ki jih je v Indiji 220 milijonov, poroča AFP.

Kot dodaja, politični analitiki pričakujejo, da bo Modi vnovič zmagal na volitvah, ki potekajo med 19. aprilom in 1. junijem, saj je predsednik indijske vlade opozicijske vrste oslabil s številnimi politično spodbujenimi preiskavami in aretacijami.

Indija ima sicer skoraj milijardo volilnih upravičencev. Volišč je več kot milijon, pri organizaciji volitev pa sodeluje 15 milijonov ljudi. V luči izjemnega logističnega zalogaja te potekajo v več fazah.