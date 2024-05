Mehiške oblasti med iskanjem pogrešanih turistov našle tri trupla

V mestu Santo Tomas na Kalifornijskem polotoku v mehiški zvezni državi Baja California so po navedbah ameriške zvezne agencije (FBI) našli tri trupla, ki jih povezujejo z izginotjem dveh Avstralcev in Američana. Z območja, ki je poznano zaradi mamilarskih kartelov, so pogrešani izginili prejšnji teden, poroča francoska tiskovna agencija AFP.