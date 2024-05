Plazovi so se sprožili v provinci Južni Sulavezi, oblasti pa so zaradi nevarnosti nadaljnjega proženja evakuirale na stotine ljudi. Po navedbah indonezijskega urada za krizne razmere morajo oblasti evakuirati vsaj 1300 družin, ki so jih prizadele naravne nesreče.

Indonezijo spomladi običajno zajame močno deževje, uničujoči plazovi pa so med deževnim obdobjem zaradi pospešenega krčenja gozdov v zadnjih letih pogosti. V državi se v zadnjih mesecih sicer soočajo s številnimi ekstremnimi vremenskimi pojavi, za katere strokovnjaki opozarjajo, da so posledica podnebnih sprememb, poroča AFP.

V poplavah in plazovih na otoku Sumatra je marca umrlo vsaj 26 ljudi. Na tretjem največjem indonezijskem otoku so se takrat prav tako zaradi obilnega deževja razlile številne reke, ki so povzročile tudi zemeljske plazove. Uničenih ali poškodovanih je bilo na stotine hiš, mostov, mošej in drugih javnih objektov.