Pri vožnji s kajakom na reki Savi Dolinki se je v torek hudo poškodoval mladoletnik. Nesreča se je okoli poldneva pripetila na Bledu in sicer v okviru treninga ekipe Kajak kanu kluba Ljubljana. »Mladega kajakaša je potegnilo pod odlomljeno vejo, od koder so ga potegnili blejski potapljači in gasilci ter ga oživljali do prihoda reševalcev,« so sporočili s Kajakaške zveze Slovenije. Hudo poškodovanega so ga odpeljali v ljubljanski klinični center, njegovo življenje je viselo na nitki. »Kljub hitremu posredovanju je mladi športnik Kajak kanu kluba Ljubljana v bolnišnici žal izgubil najpomembnejšo tekmo – tekmo življenja, « so na spletni strani zapisali v zvezi, dodali, da jih je tragični dogodek globoko prizadel, svojcem, bližnjim in kajakaškim prijateljem pa v izjemno težkih trenutkih izrekli sožalje.

V kajakaškem športu vsi stremijo k najvišji možni varnosti in usposobljenosti trenerjev, a takih tragičnih dogodkov ni možno predvideti, so se v zvezi še odzvali na torkovo nesrečo. V ljubljanskem klubu bodo še naprej aktivno sodelovali s preiskovalnimi organi, da bi tako razjasnili vse okoliščine nesreče, ob tako čustvenem dogodku pa bodo nudili psihološko pomoč vsem prizadetim.