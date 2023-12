Proces certificiranja Green Destinations je bil za Narodni park Plitviška jezera zahteven in je vključeval izpolnjevanje več standardov in visokih meril. Tomislav Kovačević, direktor javne ustanove Narodni park Plitviška jezera, je ob prejemu nagrade izrazil zadovoljstvo in poudaril: »Nagrada prinaša številne koristi, vključno z večjo prepoznavnostjo na globalnem turističnem trgu, vključitvijo destinacije v svetovne vodnike in zagotavljanjem orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega upravljanja.«

»S trajnostnim upravljanjem v turizmu se vzpostavlja pozitiven in medsebojno koristen odnos med turisti, lokalno skupnostjo in prostorom, kjer poteka turistična dejavnost. Transformacija k trajnostnemu upravljanju turistične destinacije je dolgotrajen proces, v katerega je Hrvaška šele vstopila. Za njegovo uresničitev je pomembno vključiti vse udeležence razvoja turizma, tako na ravni posameznih destinacij kot na ravni celotne države,« pa je med drugim poudarila dr. Katarina Miličević, direktorica podjetja Tourism Lab, ekskluzivnega zastopnika Green Destinations na Hrvaškem.

V zimskem času ugodnejše cene

V skladu s trajnostnim razvojem parka zadnja leta omejujejo število obiskovalcev. Optimalno število ljudi, ki se dalj časa zadržujejo v parku, je rezultat leta 2019 uvedenega sistema upravljanja. Kot ugotavljajo, je namreč spletna prodaja vstopnic z urnimi omejitvami in omejitvami vstopa omogočila večji nadzor nad dostopom obiskovalcev in urnikom, vse to pa je prineslo pozitivne učinke. Mnogi pravijo, da je obisk Plitvic pozimi še lepše doživetje kot poleti. Ni tolikšne gneče, če okolico pobeli sneg in so nekateri slapovi ujeti v led, pa je vse skupaj čarobno nepozabno.

Eden od ukrepov, s katerimi bi se obiskovalci bolj enakomerno porazdelili čez vse leto, je tudi ugodna ponudba v zimskem času oziroma vse do konca marca. To pomeni, da bodo odrasli za vstopnico odšteli 10 evrov, medtem ko vas bo od aprila dalje stala 23,5, od junija pa kar 40 evrov. Otroci, stari od 7 do 18 let, bodo zdaj plačali 4,5 evra, od konca marca do konca maja 6,5, od začetka junija pa 15 evrov. Do začetka aprila bodo poleg tega brezplačna vsa parkirišča, na katerih je sicer treba odšteti po evro na uro.

Bo pa kar osiromašilo vašo denarnico, če boste postali med obiskom lačni. V restavraciji Jezero so juhe po 5 evrov, naravni zrezek na žaru s krompirjem vas bo stal 25 evrov, za malo porcijo špagetov po bolonjsko za otroke pa boste odšteli 12 evrov. Še nekoliko višji cenovni razred je v restavraciji Lička hiša: tradicionalni krožnik z jagnjetino in teletino izpod peke s krompirjem za eno osebo stane namreč 52 evrov, kar niti ni tako malo. Še sreča, da je blizu tudi picerija.