Pošta bi lahko zaradi bolniških zabredla v težave

Zaradi porasta bolniških odsotnosti Pošta minuli teden na posameznih območjih ni imela dovolj dostavljalcev, da bi lahko državljanom dostavila pakete. Težava ni nedolžna: družba ima namreč zakonsko obvezo in je dolžna pisemske pošiljke in pakete do 10 kilogramov naslovniku dostaviti v zakonsko določenih rokih.