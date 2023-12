V uredništvu N. N. smo prepričani, da je k požaru pripomoglo globalno segrevanje. Pastirci v jaslicah so gotovo vajeni belih božičev, ko so morali dobro naložiti na ogenj, da so si pri temperaturah pod ničlo ogreli premražene ude. Navada je železna srajca, božič pa je še vedno božič, četudi so termometri te dni tudi v Podgorcih pri Ormožu kazali skoraj poletne temperature.