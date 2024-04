Nesreča na Savi: Med vožnjo s kajakom huje poškodovan otrok

Blejski policisti so bili danes okoli 12. ure obveščeni o nesreči na reki Savi. Pri vožnji s kajakom se je poškodoval otrok, po neuradnih podatkih STA je njegovo življenje ogroženo. Po navedbah Uprave RS za zaščito in reševanje so kajakaša iz vode potegnili blejski potapljači in gasilci ter ga oživljali do prihoda reševalcev.