Obtoženi Leon Podlogar, ki se je v preteklosti že večkrat znašel na straneh črne kronike, je tokrat na sodišče prišel zaradi očitka tožilstva, da je neupravičeno prenašal prepovedano drogo, konkretno naj bi šlo za 150 gramov heroina. Tega so policisti našli in zasegli v plastenki kečapa. A vse skupaj je malo bolj zapleteno, kot se zdi, saj je bila omenjena plastenka v avtu, ki ni last Podlogarja, niti drugih dveh oseb, ki sta bili 6. februarja 2018 z njim v avtu.

Kot je bilo mogoče razbrati iz navajanja zagovornice Podlogarja Maksimiljane Kincl Mlakar, ki je zahtevala izločitev vseh listin in dokaznih predlogov v postopku, so se trije pajdaši z ukradenim avtomobilom vozili po mestu in se ustavili na tudi eni od bencinskih črpalk. Podlogar naj bi vstopil v prodajalno in s kijem v roki od prodajalca zahteval denar. Tega mu ni sicer uspelo dobiti, zato so se vsi trije odpeljali naprej, črpalkar pa je poklical policijo in opisal, kaj se je zgodilo in s kakšnim vozilom so se odpeljali. Policisti so avto izsledili še isti dan, v njem je bil tudi Podlogar in še dva sopotnika. Podlogarju so odvzeli prostost, avto odpeljali na varovano območje in ga zapečatili. Šele naslednji dan so vozilo preiskali in pod kupom oblačil našli plastenko kečapa. Ko so jo odprli, pa so v njej našli heroin. Na plastenki so našli tudi DNK obtoženega.

Najprej bodo zaslišali policista

Podlogar krivde, da je neupravičeno prenašal prepovedane droge, ni priznal, njegova zagovornica pa je med razlogi za izločitev listin in dokazov sodnici Leonidi Jager navedla tudi, da bi morali ogled vozila opraviti še isti dan, prav tako naj za preiskavo ne bi pridobili sodnega naloga. »Vprašljiva je sledljivost, saj tudi zapisnikov o zasegu predmetov ni,« je dejala zagovornica. Tožilka Ksenja Cizl je vztrajala, da je zahteva za izločitev neutemeljena, saj da so bili vsi dokazi pridobljeni zakonito. »Zakonit je bil tudi ogled vozila, a treba je upoštevati, da se je to dogajalo v zimskih mesecih, ko je dan kratek, to pa je bil verjetno tudi vzrok, da je bil ogled vozila otežen in so ga preložili na naslednji dan,« je dejala tožilka. Sodnica je z namenom, da se razjasnijo vse okoliščine, predobravnavni narok prekinila in bo konec januarja zaslišala še oba policista, ki sta sodelovala v postopku. Šele nato pa se bo odločila o predlogih obrambe.