Znan je zaključek izrednega nadzora nad delom gorenjskih policistov Policijske uprave (PU) oziroma pri odkrivanju in preiskavi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost je končan. »V četrtek greva z generalnim direktorjem policije Senadom Jušićem v Ljubljano na direktorat za policijo in druge varnostne naloge na predstavitev poročila. Vsebine poročila tako še ne morem komentirati, neuradno pa naj ne bi ugotovili nič spornega. Kar se tiče dela, smo preiskavo gorenjskega ravnatelja vodili korektno, kar se tiče zaščite žrtve pa je bilo z naše strani nekaj protokolarnih zapletov. Morda se nismo dovolj dobro znašli, ker odredba sodišča ni bila določena pri nas, zato smo se malce lovili. Pristojni so nam povedali, kako naprej,« je pojasnila direktorica Policijske uprave (PU) Kranj Melita Močnik.

Kot je poudarila, vse do odredbe izrednega nadzora na PU Kranj gorenjski policisti niso imeli sistemskih usmeritev s strani Ministrstva za notranje zadeve (MNZ), sedaj pa so te usmeritve prejele vse policijske uprave v državi. »Nadzore na splošno gledam s pozitivnega stališča, tako s strani vodenja kot vsebine. Če je ugotovljeno, da bi se nekaj lahko delalo bolje, potem nam pristojni povejte in nam ponudite sistemske rešitve. Sedaj jih imamo,« je še povedala Melita Močnik in dodala, da tako za nadzorovano enoto, kot za kranjsko policijsko upravo ne pričakuje nobenih posledic.

Nepravilnosti pri spoštovanju ukrepa prepovedi približanja

Naj spomnimo, da je minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar izredni nadzor nad delom gorenjske policije pri odkrivanju in preiskavi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, ki naj bi jih storil ravnatelj osnovne šole in trener smučarskih tekov kot skrbnik mladoletnih oseb na območju PU Kranj, odredil 19. avgusta – le nekaj dni po tem, ko smo v Dnevniku razkrili sprijeno zgodbo nekdaj uglednega Kranjskogorčana. »Namen nadzora je bil preveriti in oceniti, ali policisti izvajajo policijske naloge in uporabljajo policijska pooblastila v predkazenskem postopku zakonito in strokovno. Poudarek nadzora je bil na strokovni, hitri in skrbni obravnavi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost iz 19. poglavja Kazenskega zakonika, obveščanju in sodelovanju policije s pristojnimi institucijami ter dosledni izvedbi vseh zakonitih ukrepov za zaščito žrtev kaznivih dejanj,« so pojasnili na MNZ.

Na podlagi ugotovitev nadzora, so izpostavili na MNZ, je PU Kranj takoj začela z intenzivno policijsko preiskavo z vsemi razpoložljivimi viri, pri delu policijske postaje Radovljica pa so bile ugotovljene določene strokovne nepravilnosti, zlasti pri izvajanju nadzora nad spoštovanjem ukrepa prepovedi približanja. Zaradi ugotovljenih nepravilnosti je policija že sprožila ustrezne ukrepe za njihov odpravo.