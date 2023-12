»Trenutno dostopni emotikoni vključujejo širok nabor živalskih vrst, medtem ko so rastline, glive in mikroorganizmi premalo zastopani,« so zapisali biologi v raziskavi, ki jo je povzela nemška tiskovna agencija DPA. Takšna pristranskost je skladna s trenutno družbeno ozaveščenostjo o biotski raznovrstnosti, ki v ospredje postavlja živali, so izpostavili. Raziskovalci so ugotovili, da so med živalmi vretenčarji glede na njihov delež na Zemlji preveč zastopani, medtem ko je členonožcev premalo. No, roko na srce, treba je povedati, da so med rastlinskimi emotikoni tudi takšni, ki za zelenjavno podobo skrivajo precej bolj žgečkljive namige. Vsekakor pa ugotovitve italijanskih biologov nakazujejo tudi na vse večji vpliv protimesnih združenj.