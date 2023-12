Bela, črna in srebrna (oziroma siva) so tri najbolj priljubljene barve karoserije pri slovenskih kupcih novih avtomobilov. Na prvo žogo se zdi, kot da Slovenci nimajo razvite domišljije, toliko bolj, ker znamke z vsako generacijo nov avtomobil ponujajo s širšo izbiro barv. Pa vam predlagamo: zakaj si ne bi izbrali avta, ki je obarvan zeleno? Zelena namreč v rokavu skriva kar nekaj adutov. Je barva rasti, pomladi, prenove in ponovnega rojstva. Obnavlja in vrača energijo. Je zavetišče pri vsakdanjih obremenitvah sodobnega življenja in nam ponovno vrača občutek dobrega počutja. Čustveno je pozitivna barva, ki nam daje sposobnost ljubiti in negovati sebe in druge brezpogojno. Spodbuja ljubezen do narave, družine, prijateljev. Je barva stabilnosti in vzdržljivosti. Vam je morebiti zelena zdaj kaj bolj všeč?

Pred dnevi smo se družili z avtom, ki mu zelena zelo pristaja. Pa je njegova nrav tudi, da je zelen (beri: okolju prijazen)? Da in ne. Občutek je namreč, da bi bil lahko bencinski motor bolj varčen. Poraba 6,9 litra je sicer blizu uradni meritvi po WLTP (6,3 l), a je na robu tistega, ko še lahko govorimo o varčnosti. Če bi bila liter nižja, pa bi bila zadetek v polno. A kaj podobnega se v primeru testne različice ne zdi realno. 160 iskrivih konjičkov je pač potrebno napojiti, če želimo, da bodo tekli dovolj hitro v skladu z našimi željami. In tečejo lahko zelo hitro, kar dokazujejo uradne zmogljivosti (208 km/h najvišje hitrosti, 9,2 s do stotice) in realni občutki med vožnjo. Bi si želeli še več? Morebiti, a vendarle se zdi, da je 1,5-litrski štirivaljnik z xceedom na ti, toliko bolj, ker se moč na prednji kolesi prenaša prek 7-stopenjskega samodejnega menjalnika. Ta deluje hitro in gladko, ukazujemo pa mu lahko tudi z ušesoma za volanskim obročem.

Xceed je seveda ceed z dodano vrednostjo, ki jo prinaša višji položaj sedenja. Pozabite na morebitne težave s hrbtenico, ta bo od užitka po mačje predla, ko boste enostavno in zlahka vstopili ali izstopili iz njega. In če boste ob pogledu nanj imeli občutek, kot da je na steroidih, to ni brca v temo. Mišice kaže tako na prednjem kot zadnjem delu privlačnega telesa in nakazuje, da si želi, da bi za volanskim obročem sedel nekdo, ki zna ceniti vse, kar ponuja. In ponuja lahko veliko. A najprej slaba novica za vse tiste, ki ste ultimativni privrženci vožnje po brezpotjih. Te xceed športno-terenskemu videzu navkljub ravno ne omogoča, saj je štirikolesni pogon na seznamu še neuresničenih želja. A to je verjetno edina želja, ki bo ostala neuresničena, vse druge v slogu zlate ribice zlahka izpolni. Pa najsi gre za prostornost, udobje ali bogato serijsko opremo. Njen del so tudi električno pomični, v usnje oblečeni in ogrevani sedeži, senzorji in kamera, ki je še kako uporabna v mestnih središčih pri parkiranju ter aktivni tempomat, ki voznika resnično razbremeni, varnost pa dvigne stopničko višje. Hvalevredna so tudi električno pomična zadnja vrata, prek katerih dostopamo do prtljažnika. Ta je globok, ima dvojno dno in že v osnovi pogoltne 426 litrov. Več kot dovolj za potovalne potrebe četverice. Četverica odrastlih pa bo tudi sicer v xceedu brez težav sedela, saj so centimetri za glavo in kolena na zadnji klopi odmerjeni dovolj razkošno, da tudi na daljši poti ne boste poslušali stokanja, kako zelo neudobno se sedi. Seveda z opazko, da prostorskega čudeža tale avtomobil vendarle ne ponuja. Nič čudnega, ko pa je njegova dolžinska mera le 4,39 in medosna razdalja 2,65 metra.

Bi si želeli česa več? Pohvaliti zagotovo velja tri zaprte predale in številna odlagalna mesta, tako da zadrege, kam z manjšimi predmeti, zagotovo ne boste imeli. Super je tudi, da do vseh menijev dostopamo bodisi prek barvnega zaslona na dotik ali pa še enostavneje s pomočjo stikal na volanskem obroču, bi bilo pa fino, da pametni ključ ne bi imel omejene pameti, tako pa se je bilo potrebno za odklepanje in zaklepanje vrat vedno dotakniti kljuke. In sedaj najslabše, xceedova cena. Ta je uradno nastavljena na 38.399 evrov, a pri Kii so že znani po tem, da ponujajo takšne in drugačne popuste, ki ceno naredijo občutno prijaznejšo. Tako je za testno različico z najvišjo stopnjo opreme GT line potrebno odšteti 34.699 evrov. Na dolžinski centimeter se zdi veliko, glede na bogato opremo in posledično udobje pa nekako v skladu s pričakovanji. Če pa mogoče upate, da bodo avti v prihodnosti cenejši, o čemer govorijo nekateri, je to račun brez krčmarja.