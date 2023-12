Novi napadi z droni

Ukrajinska vojska je danes sporočila, da je ponoči prestregla dve ruski raketi in odbila 20 napadov z brezpilotnimi letalniki. Moskva pa je poročala o sestrelitvi 33 brezpilotnih letal, izstreljenih iz Ukrajine. Po navedbah ukrajinskih oblasti je bil v napadih ruskih dronov na območju Odese ubit moški. Sestreljeni dron je strmoglavil na hišo in eksplodiral. Ruska stran je medtem sporočila, da je odbila 33 napadov z droni v treh regijah na meji z Ukrajino. Rusko obrambno ministrstvo je v sporočilu navedlo, da so njihovi sistemi protizračne obrambe "uničili in prestregli 33 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov nad ozemlji regij Lipeck, Rostov in Volgograd".