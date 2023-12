Mediji sicer menijo, da je Hollywood Reporter seznam sestavil pred objavo knjige Endgame novinarja Omida Scobieja, ki spremlja kraljevi dvor in naj bi mu pri pisanju knjige pomagala prav Meghan in Harry. Knjiga je zato obudila obtožbe, da poskuša par spodkopati institucijo, čeprav se, kot pravijo kritiki, po drugi strani poskušata okoriščati s svojima kraljevskima naslovoma in druženjem s kraljevimi sorodniki.

Meghan in Harry sicer nista edini letošnji zgubi, saj je Hollywood Reporter na seznam uvrstil še studie Disney, Marvel in DC, igralca Ezro Millerja in Jonathana Majorsa ter podjetnika Elona Muska in njegovo družbeno omrežje X. Zmagovalci so medtem postali Taylor Swift, Greta Gerwig, Margot Robbie, Christopher Nolan, Netflix, grozljivke in igralci s srebrnimi lasmi, kot je Patrick Dempsey.