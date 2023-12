Vlaka sta v četrtek trčila na nadzemnem delu proge pekinške podzemne železnice. Eden od vlakov naj se zaradi snega na spolzki progi ne bi mogel ustaviti, zato je trčil v zadnji del drugega vlaka.

Zaradi trčenja sta se nato zadnja dva vagona vlaka odtrgala od preostanka kompozicije, poročata britanski BBC in nemška tiskovna agencija dpa. Po poročanju očividcev so ob silovitem trčenju ljudje padali s sedežev, razbilo se je tudi več oken.

Po nesreči so hospitalizirali več kot 500 ljudi, vendar jih je danes večina bolnišnice že zapustila. Nekaj manj kot 100 jih ostaja v zdravstveni oskrbi ali na opazovanju. Ljudje so po navedbah lokalnih medijev po nesreči čakali skoraj eno uro, preden so jih reševalci osvobodili.

Nesreči naj bi botrovalo neobičajno hladno vreme - v Pekingu in več delih severne Kitajske je v zadnjih dneh močno snežilo. Številni vlaki so imeli zamude, več so jih tudi odpovedali. Zaprti so številni vrtci in šole. Meteorologi opozarjajo, da bo ta konec tedna v večjem delu države zelo hladno, temperature v Pekingu bi se lahko spustile tudi do 20 stopinj Celzija pod ničlo.