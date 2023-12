Do odstopa prihaja po poročanju POP TV o anonimnih očitkih, ki naj bi jih zoper Doltarja uperile zaposlene na uradu. Očitajo mu nespodobna povabila, nepričakovane objeme v pisarni in neprimerno dotikanje na delovnem mestu.

Po poročanju medija so neprimerno komunikacijo in obnašanje Doltarja poleg zaposlenih opazili tudi v društvu Ključ, centru za boj proti trgovanju z ljudmi, kjer so sicer pred kratkim na vlado naslovili dopis, naj resno premisli, ali je Doltar primeren za vodenje urada.

Vlada je Doltarja imenovala za vršilca dolžnosti direktorja urada za narodnosti 31. maja, ko je s tega mesta razrešila Staneta Baluha. Položaj pa mu je s 1. decembrom podaljšala za največ tri mesece.