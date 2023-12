Iz gradbenega dovoljenja severne Emonike je razvidno, da bo ob križišču Dunajske in Vilharjeve ceste zgrajena 40 metrov visoka stolpnica, vzdolž Vilharjeve ceste pa trije stanovanjski bloki z 204 stanovanji. Prodajne cene luksuznih stanovanj madžarsko podjetje še noče razkriti. V južni Emoniki ob križišču Dunajske ceste in trga OF bo stal trgovsko poslovni-hotelski projekt v 100-metrski stolpnici z nakupovalnim središčem z več kot 80 trgovskimi in gostinskimi lokali na 24.500 kvadratnih metrih. Hotel bo imel 153 sob in 54 apartmajev ter največjo dvorano za konference in sestanke za velike korporacije, mala in srednjevelika podjetja, nam je sporočila Vanja Brkić v članku z zgornjim naslovom (Dnevnik, 9. 12. 2023).

Avtorica tega besedila pa nam ni pojasnila, ali je v projektih severne in južne Emonike upoštevana dogovorjena priprava za poglobitev železniških tirov in ali je izdelan načrt poglobitve vključno z začasno železniško traso v času del poglabljanja, saj se potniški, pa tudi tovorni promet skozi center Ljubljane ne more prekiniti. Ožina zemljišča med severno in južno Emoniko je za razvoj železnice v bodočnosti omejena. Ali je z odobrenim projektom Emonike za vedno izničena poglobitev železniških tirov in povezava severne in južne Ljubljane v nivoju? Tega nam še nihče ni povedal.

In kaj nam prinaša projekt Emonike? Luksuzna stanovanja, namenjena prodaji petičnežem; dodatne hotelske kapacitete v neposredni bližini številnih hotelov; dodatna parkirišča, ki bodo obremenjevala že tako problematični prometni kaos; trgovsko in zabaviščno središče, ki bo konkurenca BTC, oddaljenemu le tri minute s taktnimi vlaki; konferenčni center, ki konkurira še neizkoriščenim možnostim razvoja sejmišča in Cankarjevega doma.

Namesto v zeleno Ljubljano s parkovno ureditvijo zemljišča ob PCL nudi Emonika vstop v betonsko džunglo. O tem, navkljub Aarhuški konvenciji, občani nismo odločali. Naša prestolnica bo razrezana na pet delov s štirimetrsko zaščitno protihrupno ograjo, za katero bodo drveli na nivoju mesta hitri potniški in tovorni vlaki. Gre za uničevanje najlepšega mesta na svetu, ki postaja mesto izoliranih getov z neurejenim cestnim prometom avtobusnega, avtomobilskega, kolesarskega prometa in pešpoti. Takega mesta si ne želimo.

Peter Kerševan, u. d. i. a., Ljubljana Milan Kovač, u. d. i. a., Ljubljana