V izraelski raciji sta bili v napadu z droni ponoči ubiti dve osebi, tretja pa je danes podlegla poškodbam, je sporočilo ministrstvo za zdravje v Ramali. Skupno je tako v tridnevni izraelski raciji umrlo že enajst Palestincev, poroča britanski BBC. Po navedbah nevladne organizacije Klub palestinskih zapornikov je izraelska vojska med racijami pridržala več kot 500 ljudi. Zaslišala naj bi jih v bližnji vojaški bazi, večino pa so jih medtem že izpustili.

Po napadu pripadnikov skrajnega palestinskega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra so se razmere zaostrile tudi na zasedenem Zahodnem bregu. Izraelska vojska redno izvaja racije, zlasti v mestih Dženin in Nablus, ki naj bi veljala za utrdbi palestinskih oboroženih skupin. Po podatkih oblasti v Ramali je bilo od 7. oktobra na Zahodnem bregu ubitih 274 Palestincev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Iz Gaze poročila o novih smrtnih žrtvah izraelskih napadov

Odločen, da svojo vojno proti skrajnemu palestinskemu gibanju Hamasu pripelje do konca, Izrael tudi danes krepi svoje napade na območju Gaze. Od tam poročajo o najmanj 19 novih smrtnih žrtvah.

Po navedbah zdravstvenih oblasti v Gazi, ki jih povzema francoska tiskovna agencija AFP, je 19 ljudi umrlo v bombardiranjih v mestu Gaza na severu, begunskem taborišču Nusejrat v osrednjem delu in Rafi na jugu. Glede na poročanje nekaterih medijev naj bi sicer samo v Rafi v obstreljevanju dveh hiš umrlo 24 ljudi.

Tudi britanski BBC ob sklicevanju na video prenos, posnet z izraelskega ozemlja, poroča, da z območja Gaze ena za drugo odmevajo eksplozije. Njeni v pretežni meri razseljeni in v šotorih nastanjeni prebivalci se ob obstreljevanju spopadajo še z obilnim dežjem, ki je še poslabšal razmere za bivanje.

Glede na podatke Hamasovih oblasti je od začetka vojne 7. oktobra na območju Gaze umrlo že 18.600 ljudi, okoli 50.000 je bilo ranjenih. Izrael je ofenzivo na Gazo v nameri, da uniči Hamas, sprožil po vpadu pripadnikov gibanja na izraelsko ozemlje, kjer so ubili približno 1200 ljudi.

Za vodjo Hamasa Gaza brez gibanja le iluzija

»Kakršenkoli dogovor v Gazi ali glede palestinskega vprašanja brez Hamasa ali uporniških skupin je iluzija,« je v nagovoru, ki ga je prenašala televizija, v sredo posvaril vodja skrajne skupine Ismail Hanije. Hanije je ob tem dejal, da se je pripravljen pogovarjati o končanju spopadov in »spraviti v red palestinsko hišo tako na Zahodnem bregu kot na območju Gaze«. Kot je povedal, je Hamas pripravljen na pogovore, ki bi lahko vodili »k politični poti, ki bi zagotovila pravico Palestincem do svoje neodvisne države z Jeruzalemom kot prestolnico«..

Čeprav še vedno traja vojna med Hamasom in Izraelom, ki je v nameri, da uniči gibanje, po njegovem napadu na Izrael 7. oktobra sprožil silovito ofenzivo na Gazo, se že pojavljajo vprašanja in predlogi v zvezi s prihodnjo ureditvijo in vodenjem območja.I zraelski premier Benjamin Netanjahu je v sredo zatrdil, da bodo vojno nadaljevali do konca. Pred tem je v torek zatrdil, da pozneje v Gazo ne bodo dovolili vstopa tistih, ki podpirajo ali financirajo terorizem.

Raziskava na palestinskih ozemljih sicer kaže, da vodji Hamasa narašča podpora tako na območju Gaze kot na Zahodnem bregu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Glede na v sredo objavljeno raziskavo Palestinskega raziskovalnega centra (PCPSR), neodvisnega inštituta v Ramali, bi ga volilo 78 odstotkov prebivalcev palestinskih ozemelj, medtem ko ga je pred vojno podpiralo 58 odstotkov. Skoraj dve tretjini vprašanih pa je ocenilo, da bo Hamas obdržal nadzor nad Gazo tudi po koncu spopadov.