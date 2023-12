Privoščil si bom morda nespodobno primerjavo. Leta 1941 so nekdanjo Kraljevino Jugoslavijo, neizzvano, napadli združeni okupatorji Italijani, Avstrijci, Nemci, Madžari in Hrvati. Lepo so si delili podalpsko deželico s parolami: »Qui si parla soltanto Italiano« in »Machen wird diesses Land wieder Deutsch«. Ali po naše: 'Tukaj govorimo izključno italijansko' ter 'Naredite mi to deželo spet nemško, madžarsko …' Tistim fantom in dekletom, ki so se uprli in tega niso sprejeli, so rekli banditi, rebeli, uporniki. Domači sodelavci pri tej raboti pa so dodali še domače izraze kot denimo 'gošarji, hostarji', boljševiki … Deležni so bili podobnih postopkov vojnega prava kot danes Palestinci. Ponujam izziv znanemu nedeljskemu televizijskemu zgodovinarju, da s pričami in pričevalci razišče tudi ta del naše zamolčane zgodovine.

Ni treba biti politični analitik, da lahko ocenite, kako so Izraelci na sto in en način izzivali Palestince, jim jemali rodno zemljo, jih poniževali. Žal so ti potem z raketnim napadom udarili nazaj. Ni prav. Pogovarjati se je treba in skupno reševati spore. Domnevam, da so po tem skrajnem dejanju segli zato, ker jih svet ni razumel in 'ni videl' njihovega trpljenja v Velikem Izraelu. Udarec nazaj so Izraelci pričakali z olajšanjem. Benjamin Netanjahu, doma obtožen korupcije, poneverjanja in prevar, je bil tik pred izrednimi volitvami, ki bi jih gotovo izgubil. Svojo kožo je rešil z brezobzirnim napadom na Gazo in se znesel nad Palestinci. Nečloveško rušenje Gaze, pobijanje otrok, civilov in vsega, kar spominja na Palestino, je vojni zločin. Bibi, mesar iz Gaze, pa vojni zločinec. Pika. Škodo je storil tudi Izraelu samemu in Izraelcem, saj so se z njim vred vpisali v človeško zgodovino kot okupatorji, morilci, nič boljši od onih, ki so skozi zgodovino njim delali krivice.

In odziv tistega poštenega sveta, polnega nekakšnih 'zahodnih vrednot', ki je Putina takoj razglasil za morilca, zločinca in ga izločil iz svetovnih dogajanj. Ta, z umazano politiko zapacani svet o Bibiju ni rekel niti besede. Še več. Hodili so k njemu in se hinavsko klanjali trpljenju Izraela. To pove vse o zahodnih vrednotah, kjer velja le denar, denar, denar. Zato mi, prosim, nikar ne šarite več z nekakšnimi zahodnimi vrednotami in podobnimi smetmi.

Početje te okupatorske vojske zvesto podpirajo znani igralci Angleži, Francozi, z velikim cmokom v grlu tudi Nemci. Za vsemi pa svetovni upravljalec vojn, Striček Sam, ki pridno vsem prodaja orožje in bogati. Zakaj? Ker lahko. Ruse je zaposlil z vojno v Ukrajini, Kitajci modro čakajo v ozadju in prežijo na morebitni dobiček iz te vojne. Papež moli za mir, a početja Izraela ni omenil niti z besedo.

Tudi naši domači politiki izrekam ukor. Medlo, pohlevno, hlapčevsko podpirajo to početje. Da bo greh še večji, bo Slovenija kot članica VS OZN sokrivec pri opravičevanju teh zločinskih del. Dvomim, da bo zunanja ministrica upala reči besedo za mir na svetu in za pravico, ki gre Palestincem in Izraelcem. Ves svet, sedem in pol milijarde ljudi, celotna OZN, z menoj vred, molče spremljamo to početje. Do kdaj? Bomo našli državnike, ki bodo zmogli reči bobu bob? Pogrešam Gibanje neuvrščenih, ki je bilo nekoč pomemben jeziček na tehtnici grdih namenov svetovnih hegemonov. Zamrlo je s smrtjo nekega balkanskega 'kovinarja', ki je takrat zmogel in znal reči ne!, tako zahodnjakom kot vzhodu. Žal takih državnikov danes ni več. Današnji gledajo v tla in mencajo, ko morali reči Ne! takemu početju, tega se mi ne gremo, je nečloveško, je zločinsko. Molčijo in hinavčijo zaradi denarja? In ohrabreni z našim molkom, Izraelci nadaljujejo morijo brez primere, kot da imajo nekakšno posebno pravico do tega.

mag. Dušan Kaplan, Ljubljana