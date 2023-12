Bolnike in delavce v zabojnike

Kakšno povezavo imata obnova Infekcijske klinike v Ljubljani in gradnja drugega tira železnice do Kopra? Okej, pustimo to, da je za obe gradnji zadolžen Kolektor. To res ni pomembno. Bolj zabavno je, da so v obeh primerih postavili oziroma bodo postavili kontejnersko nadomestno gradnjo. V primeru železnice so v vas iz ladijskih zabojnikov pri Orehku naselili turške delavce.