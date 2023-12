Po navedbah vlade gre za najvišje predplačilo, ki ga je doslej izplačal sklad. Evropska komisarka za kohezijo Elisa Ferreira je predplačilo označila kot dokaz solidarnosti s Slovenijo, so dodali.

Evropska komisija je izplačilo odobrila konec novembra. Kot so pojasnili takrat, bodo sredstva namenjena odpravi posledic in obnovi po avgustovskih poplavah. Med drugim za obnovo kritične infrastrukture, izvajanje ukrepov za zaščito kulturne dediščine, ki je bila prizadeta v ujmi, in tudi za financiranje čiščenja.

Da bo Sloveniji za odpravo posledic poplav letos na voljo sto milijonov evrov, v letu 2024 pa še dodatnih 300 milijonov evrov iz solidarnostnega sklada EU, je že med obiskom v Sloveniji nekaj dni po poplavah napovedala predsednica komisije Ursula von der Leyen.

Slovenija je prošnjo za sredstva iz sklada v Bruselj poslala 20. oktobra. Medtem ko za izplačilo predplačila ni bila potrebna potrditev v Svetu EU in Evropskem parlamentu, pa bo to potrebno pred izplačilom pričakovanih dodatnih 300 milijonov evrov.