Merilna postaja v središču Sydneyja je danes popoldne izmerila 40 stopinj Celzija, najvišjo temperaturo po novembru leta 2020. Na obrobju metropole pa so izmerili 43,8 stopinje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zaradi visokih temperatur so prebivalci množično napolnili plaže in poiskali zavetje v senci. Oblasti so najbolj ranljive prebivalce, tako starejše kot najmlajše, pozvale, naj se zadržujejo v ohlajenih prostorih, po potrebi tudi v knjižnicah in nakupovalnih središčih.

Prebivalce je nagovoril tudi avstralski premier Anthony Albanese. Na novinarski konferenci jih je pozval, naj poskrbijo zase in druge. Izpostavil je, da so podnebne spremembe grožnja zdravju ljudi in okolju ter da jih je treba celovito nasloviti.

Gasilci se medtem v zvezni državi Novi Južni Wales borijo z več kot 70 požari v naravi, od katerih jih je več kot deset ušlo izpod nadzora. Na družbenih omrežjih so ljudi opozorili, da je zaradi velike vročine, suhih in vetrovnih razmer prepovedano kuriti v naravi.

V zvezni državi, katere glavno mesto je Sydney, so danes na urgenci prejeli 20 odstotkov več klicev, kot je običajno, so sporočile pristojne zdravstvene službe.

Po nekaj deževnih letih strokovnjaki pričakujejo, da bo letošnje poletje Avstraliji prineslo najintenzivnejšo sezono gozdnih požarov po katastrofalnem poletju leta 2019 in 2020. Takrat so gozdni požari povzročili škodo na ogromni površini, poginilo je več milijonov živali, mesta pa so bila ovita v škodljiv dim.

Avstralski vremenoslovci so sicer septembra potrdili, da je vremenski pojav El Nino prinesel celini bolj vroče in sušne razmere.