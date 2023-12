Nesreča se je zgodila 11. novembra zjutraj blizu Vinkovcev, ko je Banožić z osebnim avtomobilom v gosti megli nevarno prehiteval tovorno vozilo, pri tem pa trčil v kombi, ki je pripeljal iz nasprotne smeri. 40-letni voznik kombija je nesreči umrl, Banožić pa je bil huje poškodovan.

Vukovarsko-sremska policijska uprava je že dan po nesreči sporočila, da razrešenemu ministru grozi do osem let zaporne kazni za povzročitev prometne nesreče s smrtnim izidom iz malomarnosti.

Danes je sporočila, da je kazensko ovadbo zaradi povzročitve prometne nesreče na pristojno državno tožilstvo vložila pred enim tednom po končani kriminalistični preiskavi.

Kaznivo dejanje, za katerega so ovadili Banožića, je policija opredelila po posvetovanju s pristojnim državnim tožilstvom na podlagi dokazov, ki so jih zbrali na kraju nesreče, ter po kasneje pridobljenih informacijah.

Navedli so še, da so Banožiću, ki je v vmesnem času zapustil bolnišnico, vročili tudi obvestilo o storjenem prekršku, saj so med preiskavo ugotovili, da v času nesreče ni bil pripet z varnostnim pasom.