Pretekli teden sta v resnici prileteli dve presenetljivi novici o naraščaju. V četrtek je svojega drugega otroka objavila najbolj razvpita dedinja Paris Hilton. Na družbenih medijih je potrdila, da sta s soprogom Carterjem Reumom v četrtek dobila hčerko, ki sta jo poimenovala London. Njen bratec Phoenix je bil rojen januarja. Oba otroka je rodila nadomestna mama, tako da je Paris lahko v času »nosečnosti« nemoteno opravljala svoje delo – se pojavljala v javnosti, na instagramu in v resničnostnem šovu Paris in love. Da »pričakuje«, sta vedeli le njena mama in sestra, pa še tega ne, kdaj naj bi se dete rodilo, temveč le, da se bo rodilo.

Skrivanje pričakovanja naraščaja je očitno trenutni zvezdniški trend. Tudi Paris Hilton je dan po »porodu« razložila, da si sicer strašno želi biti noseča, a je njeno življenje preveč izpostavljeno javnosti, zato sta se s soprogom odločila za nadomestno mater.

Ni palec, hčerka je

Le dan po novici o naraščaju presenečenja Paris Hilton je vsaj v Sloveniji še več prahu dvignila novica, da bo Luka Dončić manjkal na petkovi tekmi njegovih Mavericksov proti ekipi Grizlijev iz Memphisa. Ljubitelji košarke so se spraševali, ali je Dončićev palec na levi roki, ki si ga je poškodoval med tekmo z LA Clippers, res tako hudo zvit, da se ne more udeležiti petkove tekme. Športne fanatike je malce pomiril novinar Marc Stein, ki je zapisal, da bo slovenski košarkar izpustil domačo tekmo proti Memphisu zaradi »osebnih razlogov«. Kakšnih osebnih razlogov? Pozno popoldne je 24-letni Dončić hkrati s svojo zaročenko Anamario Goltes končno povedal, kaj se je skrivalo za skrivnostno odsotnostjo. Na instagramu je objavil fotografijo, s katero je razkril, da je par dobil hčerko Gabrielo. Kako vendar, če svetovna tračarska scena ni vedela niti, da je njegova zaročenka noseča?

V resnici je ta poteza slavnega košarkarja vredna več kot vse njegove trojke v odločilnih trenutkih tekem. Z zaročenko sta se očitno odločila, da bosta nosečnost skrivala. O njunem morebitnem pričakovanju se je sicer šušljalo že lani, ko je bila Anamaria Goltes na eni izmed objavljenih fotografij po mnenju rumenih medijev videti malce bolj zaobljena. Ne Luka ne ona tedaj nista odgovorila na čenče. Prav tako se nista odzvala na namigovanja, ki so se pojavila po letošnjem marčevskem dobrodelnem dogodku Mavs Ball, na katerem je Dončićeva zaročenka nosila črno oprijeto obleko gruzijskega modnega oblikovalca Davida Kome. Nosečnost sta spretno skrila tudi na zaročni fotografiji 7. julija letos na Bledu. Na fotografiji klečečega Luke, obdanega z goro cvetja, je Anamaria oblečeno v napihnjeno oblekico barve fuksije, ki pa prav z ničimer ne izkazuje, da je bila tedaj že v drugem tromesečju. In medtem ko so vsi čakali poroko, je slavni par čakal otroka.

Skrivnostna majska objava

Poznavalci sicer menijo, da je Anamaria veselo novico na skrivnosten način sporočila z objavo na instagramu 21. maja letos. Tedaj je oblečena v rožnat pulover (z namigom na hčerko) pozirala s tremi psi (ki ju je par že prej imenoval za njune otroke) na Veliki planini. Pod objavljeno fotografijo se je nabralo nekaj vprašanj zvestih sledilcev, ali je dekle nemara nosečo, češ da je malce obilnejša kot sicer in da se objektivu ne nastavlja tako kot na fotografijah pred tem. A tudi na ta namigovanja v času, ko je bila že visoko noseča, se par ni odzval. Kar niti ni tako zelo presenetljivo, saj sta Luka Dončić in Anamaria Goltes glede svojega zasebnega življenja skrivnostna, kar je tudi prav. Ve se sicer, da sta se spoznala kot dvanajstletnika na Krku, kjer še vedno rada dopustujeta, in da imata rada pse. Do sedaj sta bila le enkrat v središču rumenih medijev, in sicer leta 2018, ko naj bi se razšla, kar je bilo menda razvidno iz tega, da sta drug drugemu prenehala slediti na družbenih omrežjih. A že nekaj mesecev pozneje sta se skupaj preselila v Združene države Amerike.

Kakor koli. Po petkovi objavi, da se dinastija Dončić nadaljuje z Lukovo prvorojenko, so se začele vrstiti čestitke mlademu paru. Med prvimi je pod fotografijo vnukinje tri srčke narisala Lukova mama Mirjam Poterbin, nato pa se je oglasila še cela vrsta slovenskih in ameriških slavnežev, med njimi tudi LeBron James. Najbolj hudomušno čestitko pa je napisal Denis Avdić: »Zdaj boš videl, kako je nam – biti buden zaradi nekoga drugega ob treh zjutraj.«