Anglija, ki je igrala v finalu zadnjega evropskega prvenstva, je ena najboljših reprezentanc na svetu, ki ima med vsemi udeleženkami najdražji igralski kader. Danska, ki je na zadnjem evropskem prvenstvu igrala v polfinalu in je bila hit tekmovanja, je tradicionalno neugodna za Slovenijo, saj je doslej proti njej iztržila le en remi junija letos v Stožicah. Srbija je tradicionalen tekmec iz regije, zato je tudi veliko prestiža. Slovenija med vsemi tekmeci največ uspeha proti Srbiji, saj je prvič izgubila šele junija lani v ligi narodov v Beogradu z 1:4. Glede na dosedanje izkušnje s tekmeci je Slovenija dobila najtežje možne nasprotnike. Za napredovanje iz skupine v osmino finala bo Slovenija morala odigrati vsaj dve popolni tekmi, eni najboljših v njeni zgodovini, medtem ko nasprotnik ne bi smel biti v najboljši dnevni formi. Veliko bo odvisno od tega, v kakšni formi bodo reprezentanti po dolgih klubskih sezonah in kako bo s poškodbami. Glede na to, kako so igralci motivirani, v Nemčijo ne bodo šli le nastopat, ampak so odločeni, da osvajajo tudi točke. Ker bodo imeli izdatno podporo s tribun, saj bo na vsaki tekmi vsaj 10.000 slovenskih navijačev, je možna tudi nova slovenska nogometna senzacija.