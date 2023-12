»V zadnjih sedmih tednih je bilo ubitih skoraj 15.000 palestinskih civilistov, od tega 70 odstotkov otrok in žensk,« je dejala igralka, ki je bila v preteklosti tudi kandidatka za newyorško županjo. »To je brez primere. To je več ljudi, kot so jih ZDA in njihovi zavezniki ubili v 20 letih vojne v Afganistanu,« je opozorila.

Petdnevni post, v katerem je pred množico ljudi povedala, da namerava piti samo vodo z malo limone, je namenjen temu, da opozori na dejanja ameriškega predsednika Joeja Bidna in ga pozove k prekinitvi vojne, po petih dneh pa se mora vrniti v New York zaradi službenih obveznosti.

Nixonova se je predstavila kot »mati judovskih otrok, katerih stari starši so preživeli holokavst«. »Sita sem tega, da ljudje to razlagajo z besedami, da so civilne žrtve rutinski davek v vojni. Te številke niso nič rutinskega. Te smrti niso nič rutinskega,« je dejala.