Nepreslišano: Tina Kobilšek, glavna slovenska podnebna pogajalka na Cop28

Globalni pregled se izvaja že dve leti, na Cop28 se zaključuje s politično­ fazo. Gre za prvi pregled stanja izvajanja pariškega sporazuma, ki je predviden vsakih pet let. Zaključki naj bi dali podlago za nove cilje držav pri blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju tem spremembam. Zato je signal, ki ga bo dal globalni pregled, za zaključek tega Copa tako pomemben. Gre za priložnost za popravek naše poti. Trenutno začrtani ukrepi in politike držav so premalo ambiciozni. Vodijo v dvig temperature za od 2,5 do 2,9 stopinje Celzija do konca stoletja, kar je daleč od cilja 1,5 stopinje Celzija iz pariškega sporazuma. Narediti moramo korak naprej od lanskega Copa, na katerem praktično ni bilo napredka, čeprav se izpusti toplogrednih plinov še naprej večajo in še nismo dosegli vrha izpustov.