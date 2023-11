#recept Odlična bučna rižota iz pečice

Ta kremna rižota z bučo, parmezanom, maslom in žajbljem je čudovita jesensko-zimska poslastica, ki navduši vse, ki jo poskusijo. Pripravi se zelo enostavno in hitro, saj se po začetni petminutni pripravi na štedilniku, celotno kuhanje rižote prestavi v pečico. In le pol ure kasneje je rižota, ki ponavadi zahteva veliko pozornosti, magično pripravljena. Oh, res je odlična!