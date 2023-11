Pedro Opeka na novinarska vprašanja ni odgovarjal (zanje si bo čas vzel šele v torek v Galeriji Družina na Krekovem trgu v Ljubljani), je pa poudaril, da je vesel, da prihaja v lepo Slovenijo, ki jo nosi v srcu, saj so tukaj njegove korenine. »Slovenci smo majhni po številu, a smo veliki po srcu, dobroti in ljubezni. Ter tudi po športu,« je svoje misli strnil Opeka, morda največja zvezda med misijonarji, ki je bil nazadnje v domovini leta 2015. Misijonsko središče Slovenije je kot koordinator programa za geslo njegovega tokratnega obiska izbralo slogan »Pozdravljen med nami!«

Na povabilo Misijonske pisarne v Celovcu in njenega predsednika Jožeta Kopeiniga je misijonar Pedro Opeka danes nekaj poldnevom znova stopil na slovenska tla. Takoj po pristanku na ljubljanskem letališču, kamor je iz Pariza priletel dvajset minut predčasno in kjer ga je pričakala množica privržencev in novinarjev, je odpotoval na avstrijsko Koroško. »Zelo sem vesel, da lahko pozdravim svojega velikega prijatelja. Dolga desetletja sem že povezan z njim in dobro poznam njegovo misijonarsko delo, v okviru katerega zastavlja vse svoje moči za druge. Zanj res velja citat 'Če hočeš spoznati boga, potem se moraš srečati z ubogimi, saj oni ne bodo prišli k tebi, zato moraš iti sam k njim.' Pedro Opeka in tudi ostali slovenski misijonarji so resnični trubadurji božje ljubezni in so veliki dobrotniki človeštva. So garači, ponos in ambasadorji slovenskega naroda,« je ob pristanku Pedra Opeke povedal Jože Kopeinig.

Dobrodelno poslanstvo in srečanje s predsednico

Tokratni Opekov obisk Slovenije bo potekal tudi v znamenju njegove 75-letnice. V nedeljo, 3. decembra, bo misijonar dopoldne gostoval na sveti maši v cerkvi Marijinega oznanjenja na Tromostovju v Ljubljani, popoldne bo zbrane nagovoril v mariborski stolnici, v ponedeljek pa bodo na vrsto prišli tudi v Medvodah. Pedro Opeka bo v tamkajšnji športni dvorani glavna zvezda javnega pričevanja z glasbenimi gosti, za kar je potrebno rezervirati vstopnice preko pisarne Misijonskega središča Slovenije. Dogodek je zasnovan kot voden pogovor, predstavitev misijonarjevega življenja in dela z glasbenimi in fotografskimi vložki, na njem pa bo Pedro Opeka, ki se je rodil slovenskim staršem v argentinskem mestu Buenos Airesu, zbranim orisal ključne poudarke svojega misijonarskega življenja. To se je začelo po Pedrovem študiju teologije v Ljubljani in Parizu, ko je po mašniškem posvečenju v Argentini prvič odšel na Madagaskar in tam ostal vse do danes. Ključno vlogo pri tem je imelo Pedrovo srečanje z ljudmi, ki v veliki revščini živijo na obrobjih smetišča glavnega mesta Antananariva in zaradi katerih je skupaj s somišljeniki leta 1989 ustanovil humanitarno združenje Akamasoa. Z njegovo pomočjo je Pedro doslej med seboj povezal na stotine revnih ljudi in jim pomagal graditi stanovanja, cerkve, šole, športne dvorane, dispanzerje...

V Misijonskem središču Slovenije poudarjajo, da je skupnost Akamasoa sicer zasnovana tako, da njeni prebivalci in uporabniki sami sodelujejo pri njeni izgradnji, kljub temu pa mora Pedro Opeka vsako leto zagotoviti izdatna finančna sredstva iz darov velikih in malih darovalcev v Evropi, da lahko združenje nadaljuje s svojim poslanstvom. »Z darovi iz Slovenije podpiramo predvsem zagotavljanje dnevnega obroka za več tisoč otrok, ki obiskuje šole Akamasoe, pa tudi gradnjo hiš za družine s smetišča,« so še dodali v Misijonskem središču Slovenije, kjer delo Pedra Opeke podpirajo tudi z botrstvom Obrok riža na dan, v okviru katerega trenutno preko 650 botrov zagotavlja topel dnevni obrok za šolarje v misijonskih šolah Akamasoe.

V nedeljo se bo Opeka v Svetem Duhu pri Škofji Loki srečal tudi s slovenskimi škofi ob začetku njihovih duhovnih vaj, dan kasneje pa se bosta srečala s predsednico republike Natašo Pirc Musar. Tako kot vsa gostovanja Pedra Opeke bo tako tudi njegov vnovični obisk domovine ob širjenju srčnosti povezan tudi z zbiranjem denarja. Pred osmimi leti je v Sloveniji zbral okoli 380.000 evrov.

Pred štirimi leti je Pedra Opeko v naselju Akamasoa med obiskom Madagaskarja obiskal tudi papež Frančišek. (Reuters)

Video obiska papeža Frančiška pri Pedru Opeki: