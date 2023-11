Sprva je kazalo, da se kazenski postopek zoper nekdanjega ljubljanskega sodnika Zvezdana Radonjića tudi včeraj na celjskem sodišču ne bo začel. Obtoženi nekdanji sodnik, zdaj zaposlen v državnem zboru, je namreč sodnici Gordani Malović očital, da je začela kazenski postopek kljub temu, da se niti predobravnavni narok, ki je bil februarja lani, ni končal. Tako je vsaj menil Radonjić, sodnica pa je očitno menila drugače in na sodišče kot priči povabila in tudi zaslišala obe oškodovanki v tem postopku, in sicer višjo sodnico Andrejo Sedej Grčar ter okrožno državno tožilko Blanko Žgajnar. Okrožna državna tožilka Renata Inkret pa je še prej prebrala obtožnico, v kateri nekdanjemu sodniku Radonjiću očita, da je o obeh oškodovankah navajal neresnična dejstva in ju kot uradni osebi obrekoval in razžalil. Ko je Radonjić na ponovljenem sojenju za umor Janka Jamnika pred devetimi leti sodil takrat obtoženemu Milku Noviću, je ob razglasitvi sodbe, v kateri je Novića oprostil očitkov, v sodni dvorani v prisotnosti vseh strank in medijev govoril tudi o ozadju sojenja ter pritiskih nanj, ki naj bi jih bil deležen s strani sodnice, pa tudi tožilke, ki je zastopala obtožnico v primeru Nović. Ko je predsednik ljubljanskega okrožnega sodišča Andrej Pogačnik od njega terjal pojasnila, ali so navedbe resnične, je Radonjić dejal, da je, tako piše tudi v obtožnici, »k njemu, praviloma v njegovo pisarno, tedensko hodila določena sodnica in ga spraševala, ali bo Novića oprostil. Na vprašanje, katera sodnica naj bi to bila, pa zapisal, da Andreja Sedej Grčar v dogovoru z Blanko Žgajnar.« Predsednik je zato terjal pojasnila tudi od sodnice, ko jih je prejel, pa je z očitki seznanil tudi predsednika vrhovnega sodišča. Prav tako je Radonjić pisal sodnemu svetu v času, ko je sodnica Sedej Grčarjeva kandidirala za premestitev na kazenski oddelek višjega sodišča z dobrimi možnostmi za izvolitev. On pa je v dopisu sodnemu svetu pojasnil, da je sodnica Sedej Grčarjeva zoper njega podala kazensko ovadbo, s čimer je storila dve strokovni napaki. »S trditvami, ki so bile neresnične, ste prikazovali, da sta sodnica in tožilka skušali vplivati na sojenje in tako vzpostaviti dvom v njuno integriteto,« je dejala tožilka. In dodala, da so o tem poročali tudi vsi mediji, ki bi si lahko o obeh ustvarili napačno mnenje. Tožilko Žgajnarjevo pa je Radonjić, tako obtožnica, razžalil, ker naj bi sramotila sodstvo, ko je zastopala obtožnico specializiranega državnega tožilstva.

​Radonjić: »Na zatožni klopi bi moral sedeti Pogačnik«

Radonjić se je na prebrano obtožnico odzval z besedami, da sam nikjer ni imenoval sodnice, ki naj bi redno prihajala k njemu. In da je njeno ime moral napisati potem, ko je predsednik sodišča to izrecno zahteval od njega. »Pravzaprav bi moral tu na zatožni klopi sedeti Pogačnik. Jaz namreč nisem imel izbire in sem mu moral napisati kdo je bil,« je dejal Radonjić. In dodal, da se vse slišano nanaša pravzaprav na sodni svet. In še, da je vse, kar je pisal sodnemu svetu, bilo že naslednji dan objavljeno v časopisu Dnevnik. »Se pravi, da je to publiciral sodni svet,« je bil nejevoljen Radonjić. Dodal je tudi, da ne ve, kako se je razpoznala Žgajnarjeva, saj da tudi o njej ni nič pisal; kar je pisal, pa da je bilo namenjeno Mihi Kuniču in njegovi stranki. »Kako naj se branim, če to ni bilo namenjeno Žgajnarjevi,« se je vprašal Radonjić. Njegov zagovornik Franci Matoz pa je dejal, da bi sodišče moralo presoditi, da ni pristojno za omenjeno kazensko zadevo in obtožnica ni relevantna. A je tožilka vztrajala, da je sodišče obtožnico preizkušalo in v njej ni našlo napak, zato je predlagala, da se ugovor pravne narave zavrne. Temu je sledila tudi sodnica, ki je dejala, da je obtožnica pravnomočna.

Sodnica in tožilka šokirani in osupli

Radonjić je vztrajal, da se ne bo zagovarjal, želel je tudi zapustiti sodno dvorano, a je sodnica terjala, da je prisoten vsaj pri zaslišanju obeh oškodovank. Višja sodnica Sedej Grčarjeva je dejala, da je bila z zadevo Nović seznanjena le v toliko, ker je kot preiskovalna sodnica dobila odredbo za hišno preiskavo pri osumljenem, pozneje pa je bila izločena iz vseh postopkov. »Jaz o Noviću ne vem nič, nisem vedela niti, kdaj je bila razglašena druga sodba. S tem, kar je navajal, sem bila seznanjena šele, ko me je predsednik sodišča zaprosil za pojasnila v zvezi s tem, kar je Radonjić navajal na razglasitvi sodbe. In moram priznati, da sem bila šokirana nad tem, kar sem to prebrala. Gre za popolno insinuacijo. Dejansko pa me je kolega Radonjić velikokrat vabil na kavo, a povabila nikoli nisem sprejela, zato sem bila toliko bolj osupla, ko je napisal, da naj bi hodila k njemu v kabinet. Samoiniciativno je pisal tudi sodnemu svetu. Ker vem, kaj za sodnika pomeni, da je v kazenski zadevi, sem želela stvari razčistiti na skupnem sestanku, ki ga je Pogačnik tudi sklical, a Radonjića nanj ni bilo. Želela sem mu dati možnost, da svoje škodljive in lažne trditve prekliče in s tem tega postopka nikoli ne bi bilo. A ker tega ni storil, sem podala ovadbo, saj navedbe škodijo ne le mojemu dobremu imenu, temveč celotnemu pravosodju,« je dejala sodnica. Radonjić pa je k temu pripomnil, da sodnice videti ni mogel, zato ne ve, čemu bi jo vabil na kavo. Tudi Žgajnarjeva je kot oškodovanka poudarila, da je bil odnos Radonjića do nje ves čas sojenja v primeru Nović skrajno neprimeren. Med drugim jo je enkrat celo »vrgel iz sodne dvorane«. »Ni enostavno, da kot tožilec daš predlog za pregon sodnika, tega še nikoli nisem naredila, tokrat pa ni šlo drugače,« je dejala. In dodala, da nič od tega, kar je navajal Radonjić, ni res. »Najprej sem bila šokirana, potem se mi je zdelo smešno, na koncu pa ne moreš verjeti, da je vse to res,« je dejala tožilka. Sodišče bo obravnavo nadaljevalo 22. januarja, ko bo zaslišan tudi Dnevnikov novinar Peter Lovšin, ki je pisal o pritiskih na sodnico, pogledali pa si bomo tudi posnetek iz izreka sodbe Milku Noviću, ki ga je predvajala Nova24.