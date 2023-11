Krasna sedanjost in optimistična prihodnost

Sevilla bo večno zapisana v slovenskih teniških in športnih almanahih, saj je ženska reprezentanca z uvrstitvijo v polfinale pokala Billie Jean King dosegla največji uspeh. Z uvrstitvijo med najboljšo četverico na svetu je presegla uvrstitev nekdanje generacije v četrtfinale, ko so uspeh pod vodstvom selektorice Mime Jaušovec dosegle Katarina Srebotnik, Tina Pisnik, Maja Matevžič in Tina Križan. Opomniti sicer kaže, da je bila polfinalistka predhodnega pokala federacij tudi že Mima Jaušovec, in sicer leta 1984, ko je z Jugoslavijo v polfinalu v Sao Paulu priznala premoč Bolgariji.