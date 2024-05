»Župana odločitev, da ga skušajo osramotiti med njegovo zabavo za 80. rojstni dan, ni ganila. Užival je v neverjetnem večeru z več sto ljudmi, ki ga imajo radi,« je o vročitvi dejal Giulianijev tiskovni predstavnik Ted Goodman. Dodal je, da se vsi veselijo, da bo nekdanji župan New Yorka kmalu oproščen.

»Zadnjemu obtožencu je bila pred nekaj trenutki vročena obtožnica,« pa je medtem na omrežju X zapisala generalna tožilka v Arizoni Kris Mayes. Ob tem je v objavi označila Giulianija in zapisala, da nihče ni nad zakonom. Njen tiskovni predstavnik je za CNN pojasnil, da je urad generalnega tožilca Giulianija iskal več tednov.

The final defendant was served moments ago. @RudyGiuliani nobody is above the law. https://t.co/rer9hi8cTf