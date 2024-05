Magyar je "Orbana, njegovo stranko in njegove propagandiste" na Facebooku obtožil vodenja kampanje, v kateri opozicijske politike prikazujejo kot zagovornike vojne. "Dovolj je," je sporočil vodilni kandidat stranke Spoštovanje in svoboda (TISZA) ter največji izzivalec Orbanovega Fidesza na junijskih evropskih volitvah.

Poudaril je, da se stranka TISZA in njeni volivci zavzemajo za mir in nasprotujejo dobavam orožja. "Gospod predsednik vlade, ne bodite strahopetec, ne skrivajte se za imuniteto," je še zapisal Magyar in Orbana opozoril, da je za kaznivo dejanje obrekovanja zagrožena zaporna kazen do dveh let.

Vzhajajoča zvezda opozicije

43-letni Magyar, sicer nekdanji član Fidesza, velja za vzhajajočo zvezdo madžarske opozicije. S stranko TISZA se bo poleg evropskih udeležil tudi prihajajočih lokalnih volitev ter tako izzval Orbanovo stranko, ki je na oblasti od leta 2010.

Vladni urad za zaščito suverenosti, ustanovljen za preiskovanje in omejevanje vpliva iz tujine, je sicer nedavno sprožil preiskavo zoper Magyarja zaradi suma poskusa financiranja iz tujine. V skladu z madžarsko zakonodajo tistemu, ki kandidira na volitvah in prejme finančna sredstva iz tujine, grozi do tri leta zapora.