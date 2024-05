Dva mrtva in pet pogrešanih – črna statistika sinočnje nesreče na Donavi v kraju Veroce kakih 50 kilometrov severno od Budimpešte. Po navedbah lokalne policije sta trčili potniška ladja oziroma ladja, na kateri deluje hotel, in motorni čoln z osmimi potniki na krovu. Tri moške in dve ženski iščejo tudi s čolni in droni. Dopisnik javne televizije je z mesta nesreče poročal, da gre za 109 metrov dolgo ladjo, ki lahko sprejme 110 gostov. Po prvih informacijah je v čoln trčila ladja. Policija zadevo preiskuje.

Pred petimi leti 27 mrtvih

Konec maja 2019 je v podobni nesreči na Donavi v Budimpešti umrlo 27 ljudi. Trčili sta turistična ladjica Hableany in rečna križarka. Prva je le nekaj sekund po trku potonila. Na njej so bili večinoma južnokorejski turisti. Na krovu je bilo 35 ljudi, preživelo pa jih je le sedem. Ukrajinskega kapitana ladje so zaradi povzročitve nesreče lani obsodili na pet let in pol zapora.