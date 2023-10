Topli, nasitni in raznoliki obroki so v hladnejših dnevih še kako dobrodošli. Ta golaž, pripravljen s samimi odličnimi sestavinami, zagotavlja odlično počutje in sit trebušček še več ur po obedu. Na koncu morate krožnik in tudi kar posodo nujno pomazati še s kruhom.

Odlična novica za ljubitelje tega golaža je, da ga lahko pripravite tudi sredi največje zime. Uporabite namreč lahko zamrznjen fižol in gobice, krompir pa je tako ali tako na razpolago tudi čez celo zimo.

V tem odličnem golažu se nahajajo:

GOBE: Uporabite katere koli imate na razpolago.

STROČJI FIŽOL: Uporabite lahko kateri koli stročji fižol – zelen ali rumen, ozek ali širok.

KROMPIR: Uporabite katerega koli, lahko tudi tistega z rdečo lupino.

ZAČIMBE: Za res čudovit okus tega golaža poskrbi tudi kombinacija začimb. Uporabite rdečo papriko in timijan, ki se odlično ujemata z izbrano zelenjavo.

OSTALO: Za malo barve in kot ojačevalec sladkih in zemeljskih okusov – del zemeljskim okusom priskrbijo gobice – uporabite še sušene paradižnike in so res čudoviti in se z gobami se čudovito ujemajo.

Ta golaž je resnično priročen, saj ga lahko pripravite tudi kak dan prej, a ga pogrejte le enkrat. Zamrzovanje ni priporočljivo.

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 2 osebi):

1 žlica olivnega olja

1 manjši por

2 stroka česna

200 g gob

6 kosov sušenega (in v olje vloženega) paradižnika

1 žlička paradižnikovega koncentrata

1 žlička sušenega timijana

1 žlica mlete sladke paprike

400 g krompirja

200 g stročjega fižola

1,2 l zelenjavne jušne osnove (ali vrele vode in zelenjavne jušne kocke)

sol in poper

1 žlička (jabolčnega) kisa

1 šopek svežega peteršilja

PRIPRAVA:

V večji kozici segrejte žlico olja in na segretem olju začnite počasi pražiti na kolute sesekljan por. Ko se zmehča, a ne obarva, dodajte sesekljan česen, narezane sušene paradižnike, paradižnikov koncentrat, mleto papriko, sušen timijan, žličko soli in 1/2 žličke popra ter premešajte in pražite minuto. Nato dodajte na rezinice narezane gobe in pražite, da gobe spustijo vodo in se le ta večinoma izpari. Dodajte stročji fižol in na kocke narezan krompir in premešajte. Dolijte zelenjavno jušno osnovo in kuhajte pokrito približno 15 minut oziroma toliko časa, da se zelenjava skuha.

Ko je krompir skuhan, tekočino poskusite in dosolite ter dopoprajte po okusu. V omako umešajte še kis in počakajte, da ponovno zavre. Omako zgostite brez moke ali smetane – nekaj kosov krompirja in dve žlici omake prenesite v posodico in jih spasirajte (krompir lahko tudi le zmečkaš z vilico) ter krompirjev pire umešajte v omako. Kuhajte le še toliko časa, da omaka ponovno zavre, potem pa odstavite in okrasite s svežim peteršiljem.

Servirajte, okrasite s petešiljem in jed popoprajte ter postrezite.