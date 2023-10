Zakaj so besneče starše poslali v domače kraje

Spor na ljubljanski pediatrični nujni pomoči, ob katerem so se zdravstveni delavci v strahu zaprli v ambulanto, po naših informacijah ni bil prvi primer starševske jeze zaradi preusmerjanja bolnih otrok v druge dežurne službe. V Ljubljani pomoč iščejo številne družine, ki v domačem kraju nimajo stalnega dostopa do pediatra, osebja pa za takšno število pregledov in zdravljenj ni dovolj.