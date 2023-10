Pred vrati je nova alpska smučarska tekmovalna sezona, ki se bo tradicionalno začela na ledeniku Rettenbach nad Söldnom. Včeraj se je v Ljubljani predstavila slovenska reprezentanca, ki bo 28. in 29. oktobra tekmovala na avstrijskem Tirolskem, na tiskovni konferenci pa sta predsednica uprave družbe Petrol Nada Drobne Popović in predsednik Smučarske zveze Slovenije Enzo Smrekar podpisala pismo o nameri, s katerim sta naznanila triletno sodelovanje. Zvestoba traja vse od leta 2007, predsednica uprave pa je dodala, da so po dveh letih razhoda znova našli skupno pot tudi s pokalom Vitranc ter mu obljubili triletno sodelovanje.

V Söldnu bo tekmovala šesterica Slovencev. Meta Hrovat je zaradi bolečin v hrbtu vrnitev v svetovni pokal prestavila, po enem letu bo smučarske čevlje znova obula Andreja Slokar. Od Slovenk ji bosta delali družbo Ana Bucik in Neja Dvornik, pri moških pa bo poleg Žana Kranjca in Štefana Hadalina na startu še Rok Ažnoh, sicer član reprezentance hitrih disciplin, ki se je po besedah glavnega trenerja Klemna Berganta prejšnji teden uspešno priključil k veleslalomskemu treningu.

Več superveleslaloma

Novi trener v ženski reprezentanci hitrih disciplin Gregor Koštomaj je uvodoma dejal, da vsi komaj čakajo prvo tekmo, posebej pa jih veseli, ker je vremenska napoved spodbudnejša, saj naj bi temperature omogočale izvedbo prve tekme sezone. »V pripravljalnem obdobju smo trenirali nekoliko več superveleslaloma kot v preteklih letih, tako da so smučarke naredile nekaj kilometrov tudi z daljšimi smučmi. Sicer smo se bolj držali treninga v tehničnih disciplinah. Pripravljeni smo dobro, kako smo pa hitri, bo pokazala tekma,« je pojasnil Gregor Koštomaj.

»Motivacije mi nikoli ne manjka. Če bi se osredotočala na čase s treningov, se prve tekme ne bi veselila. A ponavadi na tekmi iz sebe iztisnem nekaj več, zato upam, da bo tako tudi na startu sezone. Moram priznati, da moje smučanje še ni na želeni ravni, a moram biti po enoletni odsotnosti tudi malce potrpežljiva,« se zaveda Andreja Slokar. »Prejšnjo sezono sem izpolnila osnovni cilj, da sem se prebila med najboljših 15 veleslalomistk sveta. Tudi letos imam v veleslalomu visoke cilje, saj se tej disciplini na treningih posvečam toliko kot slalomu. V nogah imam dovolj treninga, tako da grem lahko na start optimistična,« je odločna Ana Bucik. Neja Dvornik je povedala, da ji je nekaj dni treninga vzela bolezen v Argentini, da pa je vse skupaj nadoknadila v zadnjih dneh na ledeniku v Saas Feeju, kjer je že našla prave občutke. Korošica, ki bo v novo sezono startala z veleslalomsko številko okrog 40, je odločna, da se vsaj v eni tehnični disciplini prebije na marčevski finale svetovnega pokala v Saalbachu.

Nekaj težav z opremo

​»Na sezono smo se doslej pripravljali v Ushuai in Saas Feeju, danes pa bomo odpotovali v Pitztal. Prihodnji teden bomo pred tekmo iskali najboljše razmere, v igri za trening pa so Sölden, Hintertux in Pitztal,« je povedal glavni trener v moški reprezentanci Klemen Bergant. »V pripravljalnem obdobju imamo vselej dovolj izzivov. Največja novost je, da je Štefan Hadalin zamenjal opremljevalca, pri Völklu se je zelo dobro znašel na veleslalomskih smučeh. Žan Kranjec je pri svojem opremljevalcu Rossignolu pri koritu, tako da lahko večkrat testira novosti, kar pa ne pomeni, da nima težav z iskanjem najboljše opreme. V preteklosti je večkrat dokazal, da mu teren v Söldnu ustreza, zato verjamem, da bo tako tudi letos.«

Žan Kranjec je potrdil, da ima nekaj težav z opremo, ki so tudi posledica pomanjkanja snega, saj lahko v enem treningu zamenja tudi do štiri pare smuči. Na vprašanje, ali bo v Söldnu favorit za zmago, je Vodičan odgovoril: »Tega ne vem, niti me preveč ne zanima, kdo je prvi favorit. Dejstvo je, da že pogrešam prvo tekmo, saj je po njej vselej lažje. Še posebej, če dosežem dober rezultat.« Štefan Hadalin je lani v Söldnu zablestel z uvrstitvijo med najboljšo deseterico, ki jo kasneje v sezoni tako v slalomu kot veleslalomu ni več ponovil. »Veseli me, da sem z novo opremo prišel do spoznanja, ki mi omogoča stabilno in hitro smučanje. Na takšen način lahko posežem po vrhunskih uvrstitvah,« poudarja Vrhničan.

*** 11 dni loči slovenske alpske smučarje do veleslalomov v Söldnu, tekmovalnega začetka sezone 2023/24. 110.000 € je z akcijo smučarskih centov na Petrolu lani prejel alpski del SZS, denar pa je bil namenjen otroški in mladinski smučariji.